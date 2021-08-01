Advertisements

جنايات القاهرة تعاقب 5 متهمين بـ"المشدد" لخطفهم صاحب محل ذهب وسرقته

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بينهم سيدة بالسجن المشدد 15 سنة، ومصادرة سيارة وهاتف المتهم الأول، لاتهامهم بخطف صاحب محل ذهب وسرقته بالإكراه وإصابته وتهديد أسرته في الدرب الأحمر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت الديب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور محمد عماد نور الدين وكيل النيابة وأمانة سر وائل عبد المقصود.

كشف أمر الإحالة أنه نظرًا لمرور المتهم الأول إبراهيم.م تاجر مصوغات ذهبية بالصاغة والمتهمة الخامسة صفاء.ص وبينهما علاقة عاطفية بضائقة مالية دبرا الأمر بخطف «ماهر.م»، صاحب محل ذهب بالصاغة كرها عنه مصحوبا بطلب فدية فاستعنا بباقي المتهمين الثاني محمد.ع والثالث عبد الله.م والرابع خالد.م وبعد أن تدارسوا واتفقوا جميعهم على خطف المجني عليه كرها باستخدام سيارة المتهم الأول الملاكي مقابل مبلغ مادي لكل من المتهمين من الثاني حتى الرابع وأعد المتهم الأول أدوات ارتكاب الجريمة من قيود بلاستيكية بيضاء ولاصف بلاستيك أسود وسيارته المذكورة وأعدت المتهمة الخامسة مسكنها الكائن بالحي الإيطالي بمدينة السادس من أكتوبر مكانا لحجز المجني عليه وإخفائه بعيدا عن ذويه.

وأضاف أمر الإحالة أنه في يوم ارتكاب الواقعة الذي حددوه للتنفيذ، استقل المتهمونمن الثاني حتى الرابع السيارة المذكورة قيادة المتهم الأول صاحبها بعد إزالة لوحاتها المعدنية وتوجهوا بها صوب جراج الدراسة الذي يصف فيه المجني عليه سيارته الخاصة التويوتا ثم ترجل منها المتهمون من الثاني حتى الرابع قاصدين محل المجني عليه للمصوغات الذهبية لمراقبته وما أن انتهى المجني عليه من عمله بالمحل تتبعوه سيرًا على الأقدام حتى وصل إلى جراج الدراسة وحال قيام المجني عليه بفتح باب سيارته لاستقلالها تعدوا عليه ضربا بالأيدي في جسده وشلوا حركته بتقييد يديه بقيود بلاستيكية ووضعوا لاصف بلاستيكي على فمه حتى لا يستغيث وحجب عينيه.

وأشار أمر الاحالة إلى أن المتهم الأول حضر بسيارته وانهال ضربا باليد على المجني عليه ثم دفعوه داخل السيارة وانتزعوا منه 12 ألف جنيه وهاتفي محمول ومفاتيح سيارته ومحله وما أن خرجت السيارة قيادة المتهم الأول من الجراج غادرها المتهمان الثالث والرابع وبقى معه المتهم الثاني والمجني عليه وقصدا مسكن المتهمة الخامسة وتناوب بعد وصولهما ضرب المجني عليه بالأيدي في جسمه وقيدا يديه وقدميه بكرسي وساوماه على فدية 100 كيلو ذهب لإطلاق سراحه وإلا سيلحقان الأذى به وبابنه وابنته وقام المتهمان الأول والثاني باستخدام هاتف المتهم الأول المحمول وباستخدام شفرات لحجب بيانات الهاتف ورقمه وساوما زوجة المجني عليه وابن عمه طالبين منما الفدية مهددينهما بإلحاق الأذى بالمجني عليه وابنيه في حالة الرفض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محكمة جنايات القاهرة صاحب محل ذهب خطف وسرقة بالإكراه السجن المشدد

أخبار تهمك

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ ساعة و 18 دقيقة

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ ساعة و 24 دقيقة

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 9 ساعات

تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

منذ أقل من ساعتين

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تعلن مقتل 89 إرهابيا في شمال سيناء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين

مفاجأة.. موسيماني يستقر على رحيل بواليا

منذ نصف ساعة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة 7 متهمين بخطف مواطن وطلب فدية لـ14 نوفمبر

السجن المؤبد لـ3 متهمين بخطف ربة منزل واغتصابها بمصر القديمة

"500 ألف جنيه فدية".. تفاصيل تحرير "الأمن العام" لمستشار مالي من أيدي خاطفيه

حبس متهمين خطفا نجل مقاول بالهرم لطلب فدية

مد أجل الحكم على 11 متهماً بخطف مواطن لطلب فدية بالقاهرة

بينهم سيدة.. ضبط 5 أشخاص لاختطافهم آخر وطلب فدية بالقاهرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

01:36 م

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

01:01 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان