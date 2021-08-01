سلوي محمد علي :" شعرت بإصابتي بمرض ADHD بعد خلي بالك من زيزي





وكشفت الفنانة سلوى محمد علي في تصريحات صحفية لها عن تفاصيل إصابتها بمرض الـADHD، مُشيرة إلى أنها بعدما قرأت سيناريو المسلسل تعرفت على أعراض مرض الـADHD، شعرت أنها مصابة بنفس المرض منذ طفولتها، لأنها في صغرها كان لديها نوع من فرط الحركة وقلة التركيز.



وأضافت: "لم يتم تشخيصي من قبل الأطباء بالمرض، ولكني ربطت بين الأعراض التي قرأتها في السيناريو وما كنت أفعله في صغري من فرط حركة، فشعرت أنني مريضة به".





مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، سلوى محمد علي، علي قاسم، نهى عابدين، صفاء الطوخي، صبري فواز، الطفلة ريم عبد القادر، أسماء جلال، جلا هشام، حسن مالك، محمد فراج، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.