فلسطين تسجل 3 وفيات و111 إصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الأحد، 3 وفيات و111 إصابة بكورونا و111 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، تقريرًا قالت فيه إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.5 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.4 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

وأكدت وجود 9 مصابين يتلقون العلاج في العناية المركزة.