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فلسطين تسجل 3 وفيات و111 إصابة بكورونا
الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:08 م
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الأحد، 3 وفيات و111 إصابة بكورونا و111 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ونشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)،
تقريرًا قالت فيه إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.5 %،
ونسبة الإصابات النشطة 0.4 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.
وأكدت وجود 9 مصابين يتلقون العلاج في العناية
المركزة.
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