Advertisements

فلسطين تسجل 3 وفيات و111 إصابة بكورونا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:08 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الأحد، 3 وفيات و111 إصابة بكورونا و111 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

ونشرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، تقريرًا قالت فيه إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.5 %، ونسبة الإصابات النشطة 0.4 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات.

 

وأكدت وجود 9 مصابين يتلقون العلاج في العناية المركزة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فلسطين

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

منذ ساعة و 8 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يتراجع عن صفقة نجم منتخب مصر

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 8 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد "النفاثة"

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة مصر وأنجولا المرتقبة في تصفيات المونديال

منذ أقل من ساعة

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. القوات المسلحة تعلن مقتل 89 إرهابيا في شمال سيناء

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

فلسطين تسجل 5 وفيات و209 إصابات جديدة بكورونا

وفاتان و183 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وفاتان و106 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

وفاتان و119 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

حالتا وفاة و121 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

فلسطين تسجل 3 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

01:01 م

تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

01:19 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

12:30 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان