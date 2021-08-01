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شكري ونظيره التشيكي يشاركان في فعاليات منتدى أعمال البلدين

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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حضر وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ ونظيره التشيكي ⁧‫جاكوب كولهانك،‬ فعاليات منتدى الأعمال المصري- التشيكي، لبحث سُبل دعم الاستثمار وغيرها من الموضوعات بين البلديًن الصديقين.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، صورا تبرز حضور الوزيرين اجتماعات منتدى الأعمال المصرى التشيكي، الذى عقد قبل قليل.

ويعقد وزير الخارجية سامح شكرى، بعد قليل، جلسة مباحثات مشتركة فى مقر وزارة الخارجية مع نظيره التشيكي يعقبها مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرة خارجية البلدين.

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