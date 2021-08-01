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2 أكتوبر.. نظر طعن نجل محمد مرسي وآخرين على شطبهم من «المحامين»

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير حمزة
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قررت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، بتأجيل الطعن المقام من نجل محمد مرسي وآخرين والذي طالبوا فية بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن، شطبهم من نقابة المحامين لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

اختصم الطعن الذي حمل رقم 14330 لسنة76 قضائية عليا كل من نقيب المحامين وآخرين.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق، بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية والمدرج أسمائهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، د. فتحي السيد هلال، رأفت محمد عبدالحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي عمر، أحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنه انطلاقا من الدور الهام الذي تضطلع به مهنة المحاماة بحسبانها تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.

كما أوجب المشرع على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، ويتعين أن تتوافر كافة شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة بحيث أنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.

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نقابة المحامين نجل محمد مرسي طعن نجل محمد مرسي

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