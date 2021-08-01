مفاجأة.. موسيماني يستقر على رحيل بواليا

حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من الراحلين عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.





وقرر موسيماني رحيل والتر بواليا رغم تألق اللاعب خلال المباريات الأخيرة لكن المدرب الجنوب أفريقي أعطى الضوء الأخضر للاستغناء عن اللاعب الكونغولي والتعاقد مع جناح أجنبي لتدعيم هجوم القلعة الحمراء في الموسم المقبل.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.





وحقق الأهلي فوزا سهلا على أسوان في الجولة الماضية في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



