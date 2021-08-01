تنبيه مهم بشأن مراكز اللقاح للمسافرين بقنا

أوضح الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، العديد من النقاط والتي تخص المواطنين نظرا لتساؤلات المواطنين حول لقاح كورونا للمسافري.

وأوضح تواضروس، أن تلك النقاط أهمها:

* من لم يسبق له التسجيل علي موقع الوزارة فعليه بالتسجيل علي الرابط: http:www.egcovac.mohp.gov.eg

ويختار محافظة قنا ثم يختار من القائمة ( مركز تطعيم المسافرين بقنا ) لتصل للمواطن رسالة برقم الحجز ثم ينتظر المواطن لحين إرسال رسالة له من الوزارة بالموعد المحدد لتلقي الجرعة.

* من سبق وسجل علي موقع وزارة الصحة ومعه رقم الطلب فعليه الاتصال بالخط الساخن للوزارة 15335 من اي تليفون مجانا وذلك لطلب تعديل مكان التطعيم الي مركز تطعيم المسافرين بقنا وينتظر رسالة من الوزارة بموعد ومكان التطعيم.

* من سبق وتم تطعيمه بجرعتين من اللقاح ومعه الكارت معتمد من مركز اللقاح فعليه التوجه إلي اقرب مركز تطعيم المسافرين لاستبدال الكارت بكارت اخر مؤمن عليه رمز ال QR code وذلك بعد دفع الرسوم المقررة.

* من حصل علي جرعة واحدة فعليه الانتظار حتي حصوله علي الجرعة الثانية في موعدها المحدد له علما بأنه لا يمكن التعجيل بموعد الجرعة الثانية.

* قيمة الشهادة المؤمنة والتي بها رمز ال QR code فقط 100 جنيه مصري فقط لا غير.

* مراكز إستخراج الشهادات والتطعيم للمسافرين في قنا هي: ١.مركز صحة قنا. ٢.مركز صحة نجع حمادي.٣. مركز صحة قوص.

