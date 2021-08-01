ميدو: كان من المفترض ضم مهاجم قوي لمنتخب مصر بأوليمبياد طوكيو

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على توديع منتخب مصر دورة الألعاب الأوليمبية بعد الهزيمة من البرازيل في ربع النهائي.





وقال ميدو في تصريحاته خلال برنامج "أوضة اللبس" اليوم: " كان من الممكن استبعاد أحد المدافعين الكبار المنضمين للمنتخب الأوليمبي في طوكيو وانضمام مهاجم قوي، أو طارق حامد بجوار أكرم توفيق".





وواصل: " أعجبتني شخصية صلاح محسن عند نزوله أمام البرازيل، لكنه مهاجم أو جناح أيسر فقط، وليس جناح أيمن".





وتابع: " أكرم توفيق أحد أهم مكاسب الأولمبياد، وسيكون أحد أهم لاعبي مصر في السنوات المقبلة".





واختتم ميدو تصريحاته: " كان من المتفق بين لاعبي المنتخب الأوليمبي أن يحمل أحمد حجازي شارة قيادة المنتخب في دور المجموعات بالأولمبياد "وفقا للأقدمية"، علي أن يحملها رمضان صبحي بعد ذلك في حال تأهل المنتخب للدور التالي".



