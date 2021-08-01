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الصحة: شهادات التطعيم الورقية للقاح كورونا غير قابلة للتزوير (فيديو)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إنه تم العمل على شهادات التطعيم ضد لقاح كورونا منذ 3 شهور، وتم استخراج شهادتين واحدة بنظام ورقي من خلال شهادة مؤمنة على أوراق عالية التأمين من مجمع الإصدارات الذكية وهي شهادة غير قابلة للتزوير.

وأضاف "صلاح"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أن هذه الشهادة بها علامة مائية على شكل رمز عين حورس وأشكال فرعونية، إلى جانب لصق استيكر هيلوجرام بها على شكل ختم النسر مكان ختم النسر، موضحًا أنه حال ازالة هذا الاستيكر فهو والشهادة يصبحوا "فاسدين".

وتابع مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أن الشهادة بها رقم تحقق مطبوع على الشهادة يهدف للحفاظ على سرية بيانات المواطنين، وهو عبارة عن 4 أرقام ويمكن من خلاله استخراج كافة المعلومات عن الشخص مالك الشهادة.

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