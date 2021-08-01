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"القوى العاملة": نتعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة أشكال عمل الأطفال

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قالت أمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، إن الوزارة أطلقت الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة، مضيفا أن الخطة تستهدف الإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025، وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، وحددت استراتيجية عمل للقضاء على عمل الأطفال.

وأوضحت أمال عبد الموجود، خلال كلمة له فى المائدة المستديرة التى تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حول الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلى والتطلعات الدولية، أن استراتجية تنفيذ خطة العمل الوطنية ترتكز على عدة نقاط هامة تتمثل فى إنشاء قاعدة بيانات موثقة ومستدامة عن عمل الأطفال وأسوأ أشكاله، وإنشاء أجهزة تنسيق وطنية وإقليمية لمكافحة عمل الأطفال، وتحديث قائمة المهن الخطرة.

وتابعت أمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة:" نعمل على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال".

وكان أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قال إن مكافحة عمل الأطفال حظت باهتمام كبير على المستوى الدولى، مشيدا بالجهود الوطنية المصرية لمكافحة عمل الأطفال.

وأضاف أيمن عقيل خلال كلمة له فى المائدة المستديرة التى تنظمها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حول الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ما بين الواقع المحلى والتطلعات الدولية، أنه وفقا للمسح القومى لعمل الأطفال فى مصر الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والبرنامج الدولى للقضاء على عمل الأطفال فإن هناك مليون و800 ألف طفل منخرطين فى أعمال تعرضهم للخطر.

ولفت أيمن عقيل، إلى أن الدولة المصرية تعمل جاهدة للحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التى تم وضعها فى هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، فضلا عن أن الدستور المصرى نص على حق الطفل فى الرعاية الصحية والأسرية والتغذية الأساسية، بالإضافة إلى مأوى آمن، وتربية دينية، والحق فى التعليم، وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى، وفى الأعمال التى تعرضه للخطر.

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