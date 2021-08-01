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النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني علي التوالي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 3% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 2.6%.
 
واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لـ "أوبك"، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل.
 
وسجلت أسعار النفط ،75.41 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم شهر أكتوبر، عند التسوية  الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.95 دولار للبرميل.

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