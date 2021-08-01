مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى تحت حراسة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة "الاحتلال" الإسرائيلي.

ونفذ المستوطنون، جولات استفزازية في باحات الاقصى، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

واتهم الفلسطينيون، المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.

واندلعت مواجهات، في مدينة القدس خلال مايو الماضي بين جنود إسرائيليين و فلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، بمساندة صاروخية من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ، وردت إسرائيل بقصف القطاع .