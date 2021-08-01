ارتفاع الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم الأحد 0.5 %

رتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم الأحد بنحو 0.5 في المائة ليتجاوز المؤشر العام مستوى 11,065 نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014.





ويأتي ذلك بدعم من الاسهم القيادية بتقدمهم سهم مصرف الراجحي و "اس تي سي" وجبل عمر بعد صعودهم بنحو بنسب تراوحت ما بين 0.8 و 2 في المائة.





وأعلنت اليوم عدد من البنوك نتائج أعمالها الفصلية، حيث حقق مصرف الراجحي نموا في ارباح الربع الثاني بلغت 3.6 مليار ريال وبنمو 48 في المائة؜، كذلك نمت أرباح مصرف الإنماء بنسبة 24في المائة؜ إلى 710.3 مليون، وبنك الرياض بنسبة 42.2 في المائة؜ إلى 1.5 مليار ريال.





فيما قفزت أرباح السعودي الفرنسي بنسبة 76.2 في المائة؜ إلى 770 مليون ريال، بالإضافة إلى أرباح بنك البلاد البالغة 416.1 مليون يريال وبنمو 30.8 في المائة