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مركز الثقافة السينمائية يوثق التراث السينمائي لـ 800 فنان

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يقوم حالياً المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست/ محمد الباسوسى بتوثيق وأرشفة التراث السينمائى "الورقى" من خلال مركز الثقافة السينمائية بإشراف السيناريست والناقد السينمائي/ مجدي الشحري الذي قال: إن هذا المشروع يأتي فيةإطار جهود وزارة الثقافة للحفاظ على التراث السينمائي المصري والذى يعتبر جزءً مهماً من تاريخ السينما المصرية وتعتبر مهمة قومية بتوثيق وحفظ وارشفة التراث السينمائى " الورقي" ملفات الفنانين والعاملين في السينما المصرية وذلك من خلال حفظ هذه الملفات بإستخدام أحدث أجهزة الرقمنة لتكون هذه الملفات جاهزة على اسطوانات مدمجة C.D ، وتقدم هذه الملفات مجانا للباحثين وطلاب المعاهد الفنية المتخصصة كخدمة ثقافية عامة كنوع من أنواع الدعم ،وفي نفس الوقت يحافظ المركز على التراث السينمائي للمادة الأرشيفية من تعرضها للتلف.

وأضاف السيناريست/ مجدى الشحرى: ان مركز الثقافة السينمائية قد انتهى من عمليات توثيق وارشفة بعض ملفات الفنانين ومنهم " فاتن حمامة وشكري سرحان وسناء جميل ومحمود ياسين وعزت العلايلي وحسين رياض وليلى علوي وحسن فايق وسهير رمزي وتهاني راشد وسميرة احمد وشويكار وجميل راتب وهادي الجيار وحسن عبد الحميد، هذا بجانب المخرج الكبير الراحل محمد كريم ومدير التصوير الراحل عبد الحليم نصر.

وأنه خلال الفترة القادمة سيتم استكمال توثيق وارشفة ملفات المخرجين ومديري التصوير ومهندسي الصوت ومهندسى الديكور وكتاب السيناريو والمونتريين ، هذا بالإضافة لملفات نقاد السينما والمهرجانات المصرية.

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