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الصحة تكشف سبب تأخر وصول رسالة للمواطنين للحصول على لقاح كورونا (فيديو)
الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:32 م
رقية جمال
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كشف الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن سبب تأخر إرسال رسالة للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا.
وقال "صلاح"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، إن السيستم يقوم بالاختيار على حسب الاعتبارات المرضية وفقا للبيانات التي يقدمها المواطن، موضحًا أن من يقوم بتسجيل 4 أمراض مزمنة يكون أولى ممن يسجل 3 أمراض فقط، ثم يختار كبار السن، إلى جانب عدد مراكز التطعيم والطاقة القصوى لكل مركز.
وتابع مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، أنه عندما يتوجه المواطن لمركز التطعيم بلقاح كورونا يتم التحقق من مدى إصابته بهذه الأمراض التي قام بتسجيلها مثل شهادة أو تقرير طبي أو روشتة أو تحاليل، مشيرًا إلى أن هناك صراع بين الدول للحصول على اللقاحات، وتقاطر وصول الجرعات أمر هام وأي تأخر في وصولها يكون لها تأثير على الرسائل التي يتم إرسالها، معقبًا: "الاعتبار الأول في الاختيار طبي بحت".
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