الصحة تكشف سبب تأخر وصول رسالة للمواطنين للحصول على لقاح كورونا (فيديو)

كشف الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن سبب تأخر إرسال رسالة للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا.





وقال "صلاح"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، إن السيستم يقوم بالاختيار على حسب الاعتبارات المرضية وفقا للبيانات التي يقدمها المواطن، موضحًا أن من يقوم بتسجيل 4 أمراض مزمنة يكون أولى ممن يسجل 3 أمراض فقط، ثم يختار كبار السن، إلى جانب عدد مراكز التطعيم والطاقة القصوى لكل مركز.



