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اقتراح طبي بزراعة رئة.. تفاصيل جديدة حول حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
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كشفت مصادر طبية بالمستشفى الذي تُعالَج فيه الفنانة دلال عبدالعزيز، عن آخر تطورات الحالة الصحية حيث لا تزال تعاني من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وتتلقى العلاج منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر.

وأكدت المصادر أن الفنانة دلال عبد العزيز تحتاج لعملية زراعة رئة بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة تليف فى الرئة وهو أحد المضاعفات التي تتنج عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأسرة الفنانة دلال عبدالعزيز تخشى الموافقة على اقتراح زراعة الرئة لصعوبة هذه العملية وخطورتها.

والفنانة دلال عبد العزيز على غير علم بوفاة زوجها الفنان القدير الراحل سمير غانم، وأن الأسرة تتخوف بشدة من وصول هذا الخبر إليها وبالتالي قد تزداد حالتها الصحية سوءًا.

وشددت الأسرة على الطاقم الطبي بعدم تداول أي أخبار أمام الفنانة دلال عبد العزيز منعا لتدهور حالتها الصحية.

ومن جهته، أكد الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، على أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز غير مطمئنة، وأن الوضع الصحي لها صعب ليس بسهل، وأنهم دائما بجوارها من أجل الاطمئنان على حالتها.

وأضاف أن الفريق الطبي يعمل أقصى ما في جهده منذ اللحظة الأولى من مرض الفنانة دلال عبد العزيز، وأنها في حاجة تامة للدعاء لها بالشفاء العاجل.

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