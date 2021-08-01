أعار نادي هوفنهايم لاعب خط الدفاع كونستانتينوس ستافيليديس إلى نادي بوخوم حتى نهاية موسم الدوري وذلك وفقا لما أعلنه الناديان الألمانيان اليوم الأحد.وقال المدير الرياضي لهوفنهايم ألكسندر روزن :" لم تسر الأمور مع ستافي في الموسم الماضي بالشكل الذي كان هو و نحن نتمناه لأسباب تتعلق بالإصابات على وجه الخصوص، ولذلك توصلنا معا لقرار مفاده بأن إعارته داخل الدوري في هذه اللحظة هي الخطوة الصحيحة".يذكر أن المدافع الأيسر (27 عاما) مرتبط مع هوفنهايم بعقد يستمر حتى نهاية حزيران/يونيو .2023من جانبه، قال المدير الرياضي لبوخوم زباستيان شيندتسيلورتس إن " ستافيليديس يلبي متطلباتنا، وهو على مستوى تدريبي ممتاز ويعرف البوندسليجا ويتمتع بخبرة دولية وسيزيد من الكفاءة داخل تشكيلنا".