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8 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين فى أكبر قضية اتجار بالبشر

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مـروة هيـكل
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حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 8 سبتمبر المقبل، أمام الدائرة الـ 10 جنوب القاهرة لمحاكمة 8 متهمين فى أكبر قضايا الاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء داخل 2 من المستشفيات الشهيرة.

كان قد أحال المحامي العام لنيابات حلوان الكلية 8 متهمين، من جنسيات “أردنية وفلسطينية ومصرية” إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل 2 من المستشفيات الشهيرة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي- هو المجني عليه فهد م. ع بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه؛ مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته- لنقلها وزرعها في آخر هو س.ب وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه ف. أ بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه حسام.ح - قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة - بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيوائه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر هو غسان.ب بقصد تحقيق منفعة مادية.

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