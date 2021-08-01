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العثور على جثة شخص مشنوقا بمنزله بالفيوم

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفيوم: ريهام على
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شهدت منطقة الحمام بمركز سنورس بالفيوم، اليوم الأحد، العثور على جثة شخص، مشنوقا داخل منزله في العقد الثاني من العمر، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سنورس المركزي.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد ثابت، مٱمور مركز شرطة سنورس، بتلقيه إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالي العثور على جثة شخص بمنطقة الحمام مشنوقا.

وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة الرائد محمد هاشم، رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية وفاة شخص يدعي ر.ف في العقد الثاني من العمر مشنوقا بمنزله بمنطقة الحمام التابعة لمركز شرطة سنورس.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق الذي قامت نيابة مركز سنورس بالمعاينة، وقررت بنقله لمشرحة مستشفي سنورس واستدعاء الطب الشرعي لفحص القصة وعمل تقرير تفصيلي عن سبب وفاة.

كما طالبت النيابة العامة من مركز شرطة سنورس بعمل التحريات لمعرفة بوجود شبه جنائية من عدمه.

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مشنوق جثة شخص الفيوم

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