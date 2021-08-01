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داني الفيس: نتيجة مباراتنا أمام مصر غير عادلة إطلاقا.. كنا سنفوز بأكثر من هدف

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:41 م
داني الفيس
داني الفيس
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داني الفيس: نتيجة مباراتنا أمام مصر غير عادلة إطلاقا.. كنا سنفوز بأكثر من هدف

علق ظهير أيمن منتخب البرازيل الأولمبي داني الفيس، على مباراة مصر في الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو والفوز بهدف نظيف اليوم السبت.

والتقت البرازيل ومصر في ملعب "ساياتاما"، ونجح السامبا في الفوز بهدف نظيف أحرزه ماتيوس كونها، ليصعد السيليساو إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم رجال.

وتحدث داني الفيسعن المباراة في تصريحات لقناة "TV Globo" البرازيلية، قائلًا: "كان من الممكن أن تصبح النتيجة أكبر من هدف وحيد".

وتابعداني الفيس: "كنا بحاجة إلى المزيد من التركيز، لكن ليست هناك مباراة سهلة، لقد تطورت جميع الفرق كثيرًا في كرة القدم".

وأضافداني الفيس: "شكلت مصر الكثير من الصعوبات والخطورة علينا، لكننا لم نفقد السيطرة في أي وقت، كانت لدينا فرص لتسجيل المزيد من الأهداف، ولكن النتيجة انتهت بهدف نظيف".

واختتم داني الفيس تصريحاته: "في وجهة نظري لم تكن نتيجة المباراة عادلة بسبب الفرص التي صنعناها".

شاهد ملخص مباراة مصر والبرازيل في أولمبياد طوكيو


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مصر والبرازيل داني الفيس اولمبياد طوكيو 2020

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