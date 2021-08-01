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اندلاع حريق ضخم في منطقة دير القمر بجبل لبنان

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:46 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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اندلع حريق ضخم في منطقة دير القمر بجبل لبنان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

 

وفي وقت سابق، هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان.

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

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مرفأ بيروت لبنان حريق ضخم جبل لبنان

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