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تنظيم المؤتمر السنوي لخدام قطاع شرق السكة الحديد

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:26 م
المؤتمر السنوي للخدام والخادمات
المؤتمر السنوي للخدام والخادمات
ماريان ناجى
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نظم قطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة المؤتمر السنوي للخدام والخادمات، خلال الفترة من الخامس والعشرين من يوليو وحتى الجمعة، الثلاثين من يوليو.

تضمن المؤتمر ست محاضرات تناولت عددًا من القضايا التي تخص العمل الخدمي والتعليمي، وجاء برنامج المحاضرات كالتالي:

١- "الإلحاد" القس متى بديع، أسقفية الشباب.

٢- "أهمية الليتورجيا" نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية.

٣- "حياة الالتزام" القمص رافائيل ثروت، كنيسة الشهيد مارمينا فم الخليج.

٤- "كيف يتعامل الخادم مع الآخرين" نيافة الأنبا أكسيوس الأسقف العام لقطاع كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون.

٥- "كيف ظُلِم البابا ديسقورس" نيافة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة.

٦- "أهمية الألحان والترانيم" القمص أثناسيوس ماهر، كنيسة الملاك شيراتون.

وحرص نيافة الأنبا مارتيروس على التواجد طوال فترة المؤتمر وكانت له مداخلات مستمرة، من خلال بلورة محتوى المحاضرة عقب انتهاءها، كما كان يشجع الخدام على التفاعل والمناقشة أثناء المحاضرات.

فيما شدد منظمو المؤتمر على الخدام بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية طوال فترة المؤتمر.

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الكلمات المفتاحية

المؤتمر السنوي الخدمات الخدام

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