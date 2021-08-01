محافظ بورسعيد وقائد الدفاع الشعبي يكرمان عددا من أسر الشهداء (صور)

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، اليوم الأحد، بتكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، خلال فعاليات اليوم الأول للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ٨٠".



حيث تم تكريم أسرة الشهيد نقيب عمرو أحمد محمد حسنى، وأسرة الشهيد جندي عبد الغني ابراهيم عبد الغني، وأسرة الشهيد جندي محمود رضا محمد أحمد، وذلك تقديرا لما بذلوه الشهداء من أرواحهم ودمائهم الذكية فداء للوطن، وستظل الدولة المصرية تخلد أسمائهم بحروف من نور.



ووجه محافظ بورسعيد الشكر لقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري لجهوده في الإشراف على تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، ورعايته المستمرة لأسر شهداء القوات المسلحة، لافتا إلى أننا نثمن الجهود المتواصلة لرجال القوات المسلحة، الدرع الحامئ لأرض مصر وأبنائها، والذين يبذلون كل غالٍ وثمين في سبيل الوطن والحفاظ على أراضيه.