Advertisements

محافظ بورسعيد وقائد الدفاع الشعبي يكرمان عددا من أسر الشهداء (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:30 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
شيماء الريس
Advertisements
قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، اليوم الأحد، بتكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، خلال فعاليات اليوم الأول للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ٨٠".

حيث تم تكريم أسرة الشهيد نقيب عمرو أحمد محمد حسنى، وأسرة الشهيد جندي عبد الغني ابراهيم عبد الغني، وأسرة الشهيد جندي محمود رضا محمد أحمد، وذلك تقديرا لما بذلوه الشهداء من أرواحهم ودمائهم الذكية فداء للوطن، وستظل الدولة المصرية تخلد أسمائهم بحروف من نور.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري لجهوده في الإشراف على تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، ورعايته المستمرة لأسر شهداء القوات المسلحة، لافتا إلى أننا نثمن الجهود المتواصلة لرجال القوات المسلحة، الدرع الحامئ لأرض مصر وأبنائها، والذين يبذلون كل غالٍ وثمين في سبيل الوطن والحفاظ على أراضيه.
محافظ بورسعيد وقائد الدفاع الشعبي يكرمان عددا من أسر الشهداء (صور)
محافظ بورسعيد وقائد الدفاع الشعبي يكرمان عددا من أسر الشهداء (صور)
محافظ بورسعيد وقائد الدفاع الشعبي يكرمان عددا من أسر الشهداء (صور)
محافظ بورسعيد وقائد الدفاع الشعبي يكرمان عددا من أسر الشهداء (صور)
محافظ بورسعيد وقائد الدفاع الشعبي يكرمان عددا من أسر الشهداء (صور)
محافظ بورسعيد وقائد الدفاع الشعبي يكرمان عددا من أسر الشهداء (صور)
محافظ بورسعيد وقائد الدفاع الشعبي يكرمان عددا من أسر الشهداء (صور)
محافظ بورسعيد وقائد الدفاع الشعبي يكرمان عددا من أسر الشهداء (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ بورسعيد قائد قوات الدفاع الشعبي تكريم أسر الشهداء أسر الشهداء

أخبار تهمك

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يستقر على رحيل بواليا

منذ ساعة و نصف

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 11 ساعة

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ثلث ساعة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 8 ساعات

تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: بدء تنفيذ مشروع التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 49 لمدة ثلاثة أيام (صور)

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد التدريب العملى المشترك "صقر 52"

القوات المسلحة تنظم مشروعاً لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظتي الدقهلية ودمياط

بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري نفذت محافظة البحر الأحمر تدريبا عمليا لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ تدريبا عمليا لمجابـهة الأزمات والكوارث بمحافظة الفيوم

برنامج "صقر 78".. محافظة الإسكندرية تبدأ تدريب الأجهزة التنفيذية لمواجهة الكوارث

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

02:47 م

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

01:36 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان