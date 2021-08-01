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ألفت عمر تنضم لقائمة أبطال مسلسل "أجازة مفتوحة"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة ألفت عمر عن مشاركتها في مسلسل "أجازة مفتوحة"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت ألفت عمر صورة جديدة لها، وعلقت عليها قائلة:"توكلنا على الله
، مسلسل "أجازة مفتوحة" 45 حلقة مع حبايب قلبى النجم شريف منير و القديرة سميحة أيوب والنجمة الغالية لقاء الخميسي ، تأليف أحمد محمود أبو زيد ، ومن إخراج المبدع محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج قمر الحياة الشاطرة أووووي مها سليم".

وفي سياق آخر، شاركت ألفت عمر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد ناس"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ هاني كمال، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني كمال، وقام ببطولته الفنانين إيهاب فهمي، بيومي فؤاد، أحمد صيام، صبري فواز، رانيا فريد شوقي، محمد عز، كما ضم نخبة من ضيوف الشرف ابرزهم بيومي فؤاد وماجد الكدواني.

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