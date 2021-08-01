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هشام عاشور.. ماذا تعرف عن عريس "نيللي كريم" المنتظر؟ (لاعب اسكواش معتزل)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 02:45 م
هشام عاشور
هشام عاشور
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هشام عاشور.. ماذا تعرف عن عؤيس "نيللي كريم" المنتظر؟ (لاعب اسكواش معتزل)


نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، أبرز المعلومات عن هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم المستقبلي، حيث ازداد البحث عنه بعدما أعلنت نيللي كريم عن خطبتها منه وموعد حفل الزفاف وبعض التفاصيل الخاصة بالفرح.

من هو هشام عاشور زوج "نيللي كريم" المنستقبلي؟

- هشام عاشور ولد بمحافظة القاهرة يوم 29 مايو عام 1982، ويبلغ من العمر 39 عاما.

- بدأ رامي عاشور مسيرته الاحترافية في عام 2000 واعتزل عام 2014.

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- وصل هشام عاشور في 2012 إلى المرتبة 11 في التصنيف العالمي، وحصد لقبين دوليين في مسيرته.

- هشام هو الشقيق الأكبر لرامي عاشور الذي حقق نجاحات كبيرة للغاية مقارنة بهشام.

- الشقيقان عاشور كانا لا ينفصلان منذ أن ظهر رامي لأول مرة في المشهد، وكان هشام دائما في ركن شقيقه الصغير يقدم النصائح.

- هشام بدأ إنجازاته الهامة في بطولة PSA في بطولة أثينا المفتوحة في أكتوبر 2005، عندما تغلب على حامل اللقب رامي في المباراة النهائية.

- وفي عام 2010 بدأ عاشور الأكبر في شق طريق جدي في النخبة الرياضية حيث أدى ظهوره النهائي غير المتوقع في بطولة روكي ماونتن المفتوحة في كندا إلى ظهور مفاجئ في دور الـ16 في بطولة العالم المفتوحة في المملكة العربية السعودية، حيث تغلب على المصنف الأعلى لورينز جان أنجيما في مباريات متتالية في الدور الثاني.



- في PSA Masters  في نيودلهي في ديسمبر، احتفل هشام بأول ظهور له في الدور نصف النهائي في حدث بطولة العالم المصنف 14، وأطاح مرة أخرى بأنجيما، قبل أن يغلب المصنف الرابع تييري لينكو في ربع النهائي.

- كان عاشور في المرتبة 29 عشية هذا الحدث، قفز عاشور في 11 مكانا ليصل لأول 20 مكانا له في الترتيب الأول لعام 2011.


- وتابع عاشور من حيث توقف في العام الجديد: في جولة متتالية لمدة ثلاثة أشهر في أمريكا الشمالية، وصل إلى النهائيات على عكس التوقعات في كل من Comfort Inn Open و Bluenose Classic في كندا قبل أن يحالفه الحظ للمرة الثالثة.



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هشام عاشور نيللي كريم زوج نيللي كريم

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