إطلاق مبادرة "نظافة الشواطئ والبيئة البحرية" بشاطئ ستانلي (فيديو وصور)

أطلق، صباح اليوم الأحد، فريق غواصين الخير بالإسكندرية مبادرة "نظافة الشواطئ والبيئة البحرية"، لتنظيف الشواطئ من المخلفات التي يتسبب بها المواطنين، والتي تضر البيئة البحرية، بعد ظهور الكثير من المخلفات فوق سطح مياه الشاطئ.



وقام "فريق غواصين الخير بالإسكندرية"، بحملة تطوعية لتنظيف شاطئ ستانلي، وحماية البيئة البحرية، لانتشال الرواسب والمخلفات بسبب وجود خليج تتراكم به تلك المخلفات وتتسبب بوجود رائحة كريهة وشكل غير مقبول.



كانت الحملة بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والكابتن إيهاب المالحي رئيس فريق غواصين الخير، والكابتن إبراهيم مارينا مسؤول الإنقاذ بشاطئ ستانلي، وعدد من غواصين الخير بالإسكندرية.



"المبادرة لحماية الشواطئ من المخلفات"

وقال اللواء "جمال رشاد" رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أثناء تواجده على الشاطئ صباح اليوم، إننا سنتخذ إجراءات حازمة ضد المطاعم والكافيهات، الذين يقومون بإلقاء المخلفات في مياه البحر، فنحن نحاول أن نحافظ على نظافة الحمامات على الشواطئ وغيرها، ونرجو من الجميع مساعدتنا في الحفاظ على جمال الإسكندرية، وعدم إلقاء أي شئ في البحر.



"المخلفات تضر البيئة البحرية"

وطالب "رشاد" من جميع المواطنين أن يحافظوا على نظافة البيئة البحرية، والشواطئ وعدم إلقاء المخلفات أو الأكياس البلاستيكية، التي يستخدمها رواد الشواطئ، ليس فقط للحفاظ على المظهر العام بل ولحماية الكائنات البحرية الموجودة داخل البحر فهي تتضرر أيضًا من تلك المخلفات، لذلك يجب الإلتزام بنظافة الشاطئ والبحر.



"بداية المبادرة عبر الفيسبوك"

وقال الكابتن "إبراهيم مارينا" مسؤول الإنقاذ بشاطئ ستانلي وأحد غواصين الخير بالإسكندرية "للفجر": في البداية قمنا بعمل دعوة عن طريق الفيس بوك لانتشال الرواسب والمخلفات والأكياس البلاستيكية، فوجدنا تفاعل كبير وترحيب بالفكرة، وذلك بجانب انتشال الجثامين كغواصين الخير.



وتابع: "تلك المبادرة ليست من أجل النظافة فقط بل ولحماية الكائنات الحية البحرية أيضًا، فهي متضررة من تلك المخلفات وتتسبب بموتها"، لافتًا أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها لاحقًا في جميع الشواطئ، والمحافظات الساحلية.



"المبادرة لحماية البيئة البحرية بأكملها"

وقال الكابتن "إيهاب المالحي" قائد فريق الغواصين الخير بالاسكندرية "للفجر": نحن متواجدون اليوم لرفع مخلفات الشواطئ بعد تلقي مكالمة من الكابتن "إبراهيم مارينا" مسؤول الإنقاذ بشاطئ ستانلي، بعد إبلاغنا عن وجود "قش"، وقررنا أن تكون المبادرة في جميع الشواطئ على مستوى الجمهورية وليست إسكندرية فقط، ومن أجل حماية الكائنات البحرية أيضًا من الأمراض والموت بسبب الأكياس البلاستيكية.



وتابع أن المبادرة تحت مسمى نظافة الشواطئ والبيئة البحرية من المخلفات، للحفاظ على الشواطئ، وكانت ستنطلق من محافظة مطروح ولكن تم إلغاؤها، وانطلقت اليوم من شاطئ ستانلي لانتشال المخلفات الناتجة عن رواد الشواطئ، مشيرًا إلى أن الغواصين اليوم وصل عددهم إلى ٢٥ غواصا من مختلف المحافظات.