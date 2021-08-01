محافظ بورسعيد وقائد "الدفاع الشعبي" يشاهدان نموذج تعامل مع أزمة طارئة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم الأحد، أرض الاصطفاف، وذلك عقب اجتماع موسع بديوان عام محافظة بورسعيد تم خلاله استعراض مدى استعداد وجاهزية الجهات التنفيذية المعنية ببورسعيد لمواجهة الأزمات التى قد تحدث.



جاء ذلك بحضور العقيد محمد عبد الهادي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ومديرى مديريات الصحة والتضامن الاجتماعى ومدير الاسعاف والرعاية الصحية.



وشهدا محافظ بورسعيد وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري نموذجا افتراضيا للتعامل مع أي أزمة قد تحدث، وكيفية التعامل السريع والتنسيق بين مختلف الجهات لاحتواء الأزمة بأسرع وقت وبأقل الخسائر، وفقا لإمكانيات ووسائل محافظة بورسعيد في كافة القطاعات.



وأشادا محافظ بورسعيد وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتجهيزات والاستعدادات التي قامت محافظة بورسعيد بتوفيرها في أرض الاصطفاف، وذلك للتأكد من جاهزية محافظة بورسعيد للتعامل مع أى أزمة، وإمكانية التعاون بين بورسعيد والمحافظات المجاورة والقوات المسلحة لإمداد المحافظة بما يلزم من إمكانيات.