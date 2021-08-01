Advertisements

"الأورمان": إجراء 240 عملية لمرضى القلب غير القادرين بأسوان (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:52 م
جانب من العمليات
جانب من العمليات
فتح الله رضوان
Advertisements
أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية نفذت عدد (240) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة أسوان، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.

وأشار "شعبان" إلى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأوضح "شعبان" أن الجمعية قامت مؤخرا باستحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب حيث تمكن الجميع من المساهمه لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ 36000 جنيه ويمكنك تقسّيطها على 10 شهور (3600 جنيه شهريًا)، أوبالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنص ثمن العملية ولمدة 10 شهور، اوبسهم القلب ب 250 جنيه.

الجدير بالذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن من إجراء عدد 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.
"الأورمان": إجراء 240 عملية لمرضى القلب غير القادرين بأسوان (صور)
"الأورمان": إجراء 240 عملية لمرضى القلب غير القادرين بأسوان (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرضى القلب غير القادرين جمعية الاورمان الأورمان أسوان

أخبار تهمك

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ 41 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

مفاجأة.. موسيماني يستقر على رحيل بواليا

منذ ساعة و نصف

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 10 ساعات

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يرفض دخول نجم الفريق في أي صفقة تبادلية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

منذ حوالي 6 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

"حياة كريمة" تعلن عن إجراء 65 عملية قلب مفتوح وقسطرة بالمجان بالبحيرة (صور)

عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية بمحافظة المنيا

إجراء 3409 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب لغير القادرين بالمنيا

إجراء 1978 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين في سوهاج

"الأورمان" تجري 32 جراحة قلب مجانًا للمرضى بالأقصر

استكمالًا لمبادرة "طمن قلبك".. إجراء ٢١٣عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية بأسوان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

02:47 م

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

01:36 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان