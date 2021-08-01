"الأورمان": إجراء 240 عملية لمرضى القلب غير القادرين بأسوان (صور)

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية نفذت عدد (240) عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين بمحافظة أسوان، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، وأن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز المحافظة.



وأشار "شعبان" إلى أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.



وأوضح "شعبان" أن الجمعية قامت مؤخرا باستحداث نوعية جديدة للتبرع لمرضى القلب حيث تمكن الجميع من المساهمه لعمل الخير، وذلك من خلال المشاركة بعملية قلب بـ 36000 جنيه ويمكنك تقسّيطها على 10 شهور (3600 جنيه شهريًا)، أوبالمناصفة بالتقسيط وذلك من خلال التبرع بنص ثمن العملية ولمدة 10 شهور، اوبسهم القلب ب 250 جنيه.



الجدير بالذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن من إجراء عدد 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما.