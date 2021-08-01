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نور محمود زوج دنيا ماهر في مسلسل "أجازة مفتوحة" (خاص)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان نور محمود حالياً في مسلسل"أجازة مفتوحة"، وهو بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، دنيا ماهر، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وقال نور محمود في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور رجل مستهتر قليلاً يُدعى "محمود"، وهو زوج الفنانة دنيا ماهر، ويحدث بينهم مشاكل عديدة، وتتصاعد الأحداث بينهما.

وأعرب نور محمود عن سعادته الكبيرة بالوقوف أمام الفنانة سميحة أيوب، مُضيفًا:"ست في منتهى الجمال في الدنيا، كان ليا الشرف بالوقوف أمامها، وكنت مبسوط جداً بالشغل معاها".


وأكد نور محمود أن كواليس العمل لطيفة وممتعة جداً، وأن العمل المخرج محمد عبد الرحمن حماقي مريحاً جداً، فهو مخرج في منتهى الجمال والأدب على حد وصفه.

والجدير بالذكر أن نور محمود شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي" هجمة مرتدة "،"القاهره كابول" مع الفنان طارق لطفي، حنان مطاوع، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، وحقق من خلالهما نجاحاً كبيراً.

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