وزير الخارجية: تفاهم مشترك مع التشيك حول عدد من القضايا الإقليمية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مباحثاته مع وزير خارجية التشيك تضمنت الحديث حول القضايا الإقليمية والتحديات العديدة التي تواجه المنطقة وضرورة العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات، وهناك تفاهم مشترك مع التشكيك حول عدد من القضايا.





وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا نحرص على تكثيف التعاون والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك وتكثيف التواصل وأن يكون الحوار يتضمن كافة مجالات الاهتمام في إطار فهم التحديات التي تواجه الجانبين.



