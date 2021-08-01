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"تسير بنجاح كبير".. وزير التعليم ينشر معلومات هامة عن تصحيح الامتحانات

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، 12 معلومة عن عمليات تصحيح الثانوية العامة وإعلان النتيجة.

وقال الوزير: "مجرد أن تنتهي الامتحانات حتى تشتعل السوشيال ميديا بفتاوي لا تنتهي عن التصحيح والدرجات والنتيجة والتنسيق وخلافه ممن يدعون معرفة بواطن الأمور ويبدأ الكثيرون في سؤالنا عن كل هذا رغم أننا في أشد الحاجة إلى الوقت والهدوء كى ننتهي من التصحيح الذي يريده الجميع".

وأضاف شوقي، الـ 12 معلومة كالتالى:
١) تسير ملحمة التصحيح الالكتروني بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي.
٢) يتم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الاجهزة السيادية وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الاعوام الماضية.
٣) لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الاجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات.
٤) كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل اوراق هو كذب ونصب واحتيال.
٥) هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل ٧٠٠ ألف ورقة اجابة من ارجاء الجمهورية الى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الاجهزة والوزارات السيادية.
٦) يتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها الكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.
٧) لن نعلن النتيجة قبل يوم ١٥ أغسطس الحالي وقد يتطلب الأمر يومين أو ثلاثة بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية.
٨) مؤشرات نسب النجاح في كل المواد اللتي انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية.
٩) الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من ٩٠٪؜ أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين ٨٠٪؜-٩٠٪؜ وهكذا.
١٠) سوف تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالي ولن نصرح بأى شئ عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة وإذ نهيب بالسادة الاعلاميين عدم إثارة هذا الموضوع قبل انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة.
١١) في ضوء ما سبق فإننا غير مسؤولين عن أى اجتهادات صحفية او إشاعات أو اجتهادات فيسبوكية قبل الاعلان الرسمي.
١٢) رسالتنا للابناء من الطلاب والسادة اولياء امورهم ان النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبه وباذن الله نهنئ أولادنا المجتهدين قريبا.

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