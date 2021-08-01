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مبادرة علاج الضمور العضلي.. ​استقبال 838 حالة بعيادات التشخيص (صور)

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال 838 حالة بالعيادات التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الضمور العضلي الشوكي من الأطفال، على مستوى الجمهورية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تشخيص 81 حالة مصابة بالضمور العضلي بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية، لافتًا إلى تحويل 14 حالة من بينهم بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بهم؛ إلى اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج.

وأشار إلى أنه خلال اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مرضى الضمور العضلي الشوكي، تم مناظرة وتقييم الـ14 حالة والإطلاع على الملف الطبي الخاص بهم، مضيفًا أنه سيتم بدء تلقي العلاج الچيني للحالات المصابة بالضمور العضلي الشوكي بمركز مستشفى معهد ناصر خلال الأسبوع الجاري، حيث تم تخصيص 3 مراكز لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي (مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي).

ولفت إلى تخصيص 24 عيادة لتشخيص الحالات شملت عيادتي (مدينة نصر وناصر بالقاهرة، عيادة الهرم بالجيزة، عيادة حسن عوض بنها بالقليوبية، عيادة سموحة بالإسكندرية، عيادة مبرة الزقازيق بالشرقية، عيادة مبرة طنطا بالغربية، العيادة الشاملة للطلاب بالمنوفية، عيادة ناصر بالدقهلية، عيادة المركز النفسي بكفر الشيخ، عيادة الطلبة بشطا بدمياط، عيادة طلاب دمنهور بالبحيرة، العيادة الشاملة حوض الدرس بالسويس، عيادة المجمع الطبي بالإسماعيلية، عيادة المجمع الطبي الجديد بالفيوم، عيادة السلام ببني سويف، عيادة المبرة الشاملة بالمنيا، عيادة سيدي جلال بأسيوط، عيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية بسوهاج، عيادة سيدي عبدالرحيم بقنا، عيادة طلاب مدارس بأسوان، عيادة الغردقة الشاملة بالبحر الأحمر، عيادة الطور الشاملة بجنوب سيناء، وعيادة العريش الشاملة بشمال سيناء).

وأضاف أنه تم تخصيص الخط الساخن ١٠٦ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شهدت توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "نوفارتس" للأدوية، في إطار وضع استراتيجية قومية لتوفير العلاج لمرضى ضمور العضلات في مصر، والذي يعد من أغلى أنواع العلاج في العالم، وذلك بحضور اللواء محمد الأمين، مستشار رئيس الجمهورية، رئيس مجلس إدارة صندوق تحيا مصر، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء.
مبادرة علاج الضمور العضلي.. ​استقبال 838 حالة بعيادات التشخيص (صور)
مبادرة علاج الضمور العضلي.. ​استقبال 838 حالة بعيادات التشخيص (صور)
مبادرة علاج الضمور العضلي.. ​استقبال 838 حالة بعيادات التشخيص (صور)
مبادرة علاج الضمور العضلي.. ​استقبال 838 حالة بعيادات التشخيص (صور)
مبادرة علاج الضمور العضلي.. ​استقبال 838 حالة بعيادات التشخيص (صور)
مبادرة علاج الضمور العضلي.. ​استقبال 838 حالة بعيادات التشخيص (صور)

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علاج الضمور العضلي بوابة الفجر الفجر الصحة

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