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خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:18 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف التعاقد مع إبراهيم عادل "ميسي" صانع ألعاب بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان بيتسو موسيماني قد طلب التعاقد مع إبراهيم عادل وذلك في ظل قدرته على اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي، وقدرته على التطور.

وتشهد الساعات الأخيرة، حالة من عودة العلاقات الطيبة بين الناديين في ظل تهنئة الفريق السماوي للنادي الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، ورد المارد الأحمر حول تنفيذ بند محمد مجدي قفشة ودفع 2 مليون جنيه حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأكد مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن النادي بات قريب من إتمام الاتفاق مع بيراميدز حول التعاقد مع إبراهيم عادل ميسي، بالانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر: "حال توصل الأهلي لإتفاق مع بيراميدز حول مستقبل إبراهيم عادل سيتم إجراء صفقة تبادلية، بين الناديين".

واختتم: "الأهلي سيعرض على بيراميدز الحصول على ثنائي من الفريق الأحمر على سبيل الإعارة بالإضافة إلى مقابل مادي قليل لاتمام الصفقة".

وكان إبراهيم عادل "ميسي"، أعلن موافقته المبدئية على ارتداء قميص النادي الأهلي بالفترة المقبلة، خاصةً أنه أعلن من قبل عن أمنيته بتحقيق هذا الحلم.

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