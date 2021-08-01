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توافد كبار المفتين والعلماء على مطار القاهرة للمشاركة بمؤتمر الإفتاء العالمي

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استمر توافد كبار القادة الدينيين والعلماء والمفتين من الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الذي تبدأ فعالياته غدًا الإثنين في الثانية ظهرًا، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم فضيلة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا، د. أحمد عبد العزيز الحداد مدير إدارة الإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء – دبي، د. محمد بن عيضة مهدي شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، والأستاذ الدكتور مفتاح الأخيار رئيس مجلس العلماء الأندونيسي، الدكتور علي حسن البحر نائب الأمين العام لمجلس العلماء الأندونيسي، سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى بأستراليا، فضيلة الشيخ أبو بكر زبيري علي رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بتنزانيا، والشيخ زامير راكاييف مفتي قرغيزستان، والشيخ أمين باتي نائبًا عن رئيس هيئة الإفتاء بموريتانيا، د. يشار شريف الأستاذ المساعد بجامعة أرسطو اليونان.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ستعقد مؤتمرها العالمي السادس يومَي 2-3 أغسطس 2021، تحت عنوان «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون»، وبحضور وفود من خمس وثمانين دولة يمثلون كبار المفتين والوزراء والشخصيات العامة، وكذلك بمشاركة نخبة من القيادات الدينية وممثلي دُور الإفتاء على مستوى العالم.

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