رئيس الوزراء يتابع تفعيل وثائق التعاون بين مصر وجنوب السودان

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسفير أسامة شلتوت، مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، ومسئولو الجهات المعنية، لمتابعة تفعيل وثائق التعاون بين مصر وجنوب السودان في ضوء إنعقاد الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة بين البلدين الأسبوع الماضي.



وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية وعمق العلاقات التي تجمع مصر وجنوب السودان، لافتًا إلي أنها تمتد لسنوات طويلة، والتي تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان، وبشكل يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ومشيدًا في ذات السياق، بعقد الدورة الأولي لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في القاهرة الأسبوع الماضي، والتي شهدت التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ"حوض بحر الجبل" بجنوب السودان، وأخرى حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين، موجهًا بالعمل علي سرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.



وخلال الإجتماع، استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مسار التعاون القائم مع دولة جنوب السودان الشقيقة في مجال المياه، مشيرًا إلي أن الوزارة قامت بإنشاء سته آبار جوفية بنطاق مدينة "جوبا" بدولة جنوب السودان، كما قامت بتركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة "واو" هناك، هذا بالإضافة إلي المساهمة فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد "واو" المتعدد الأغراض.



وأضاف الدكتور محمد عبد العاطي، أنه فى مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، فقد انتهت الوزارة من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان ملاحيًا، فضلًا عن تنفيذ مشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة "بنتيو" وصولًا إلى بحيرة "نو"، موضحًا أن ذلك سيسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد، وإنشاء مزارع سمكية، بالإضافة إلي حماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.



ولفت وزير الموارد المائية والري إلي أنه قام بتنظيم زيارة ميدانية لمقر المركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية للدكتور "جيمس واني إيجا" نائب رئيس جمهورية جنوب السودان والمسئول عن الملف الاقتصادي، و"ماناوا بيتر" وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان والوفد المرافق، أثناء مشاركتهم في أعمال الدورة الأولي للجنة العليا المشتركة، بهدف إطلاعهم على القدرات البحثية المتعددة التى يتمتع بها المركز، والتعرف علي العديد من التجارب البحثية في مجال قياس استهلاك النبات للمياه، وتأهيل الترع، ومعالجة مياه الصرف الصحى، وتحلية المياه المالحة باستخدام الأغشية، ووسائل الحماية من الفيضان، والادارة المثلي للمياه، فضلًا عن زيارة أخري للمعامل المركزية للرصد البيئى، والنموذج الفيزيائي المُعد لقناطر ديروط الجديدة، لافتًا إلي أنه خلال الزيارة تم بحث سبل نقل الخبرات البحثية للجانب الجنوب سودانى، وتقديم كافة أوجه الدعم الفنى للأشقاء بدولة جنوب السودان.

