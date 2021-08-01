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الرئيس التونسي يقوم بجولة تفقدية في شارع الحبيب بورقيبة

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:25 م
الرئيس التونسي
الرئيس التونسي
وكالات
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قام الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد،  بجولة تفقدية في شارع الحبيب بورقيبة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلن سعيد، في كلمة بثتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على «فيس بوك»، إلى أنه سوف تصدر جملة من قرارات أخرى على شكل مراسيم للمساعدة في إنقاذ الدولة وعودة حالة السلم مرة أخرى.

 

وقد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، فرمانًا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

 

 كما أصدر فرمانًا بتجميد كافة السلطات بالبرلمان على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ضد حركة النهضة الإخوانية، بعد الانتهاء من الاجتماع الذي عقده رئيس تونس مع القيادات العسكرية والأمنية فى قصر قرطاج لبحث تطورات الوضع فى البلاد.

 

يأتي ذلك بعدما اقتحم متظاهرون تونسيون، يوم الأحد، مقرات حركة النهضة الإخوانية، في مدن توزر، والقيروان، وسوسة.

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الكلمات المفتاحية

حركة الاخوان جولة تفقدية الرئيس التونسي قيس سعيد

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