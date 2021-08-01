" فوديكو" تتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد أولي جلسات الأسبوع وأولي جلسات شهر أغسطس علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند 707.1 مليار جنيه.









وتصدر سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) الأكثر ارتفاعاً بالبورصة بنسبة 9.6% وبسعر 37.7 جنيه ، تلاه سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.4% وبسعر 38.5 جنيه ، تلاه سهم اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 9.4% وبسعر 22.9 جنيه







