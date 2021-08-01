"يرفع كفاءة الدعاة".. أستاذ بجامعة الأزهر يدعو للتخصص بالعلوم الشرعية

قال الدكتور محمود الصاوي الأستاذ بجامعة الأزهر، إنه يجب أن يتصدى للدعوة من لديه تخصص في العلوم الشرعية و خبرة بالعلوم الإنسانية، وأن يبتعد عنها الجهلاء وأصحاب العقول الضيقة، مشيراً إلى أن ذلك أحد أهم الإشكاليات التي تواجه الدعوة في الوقت الراهن.





جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم، بعنوان "فن الحوار والاتصال الجماهيري"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لعدد 24 إماما من جمهورية مالي، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى.





وأضاف، أن التخصص هو مايعظم رفع كفاءة الدعاة، وللتخصص أهمية كبيرة في العلوم الشرعية عامةً وفي مجال العمل الدعوي خاصةً، فيعد من أهم الأدوات التي يمكن أن يحقق الداعية من خلالها التميز في أدائه والوصول إلى تحقيق أهدافه.





وأكد الصاوي أن الداعية الناجح هو الملم بمشكلات مجتمعه وعلي دراية تامه بها، وعليه أن يتحلى أيضا بمعرفة العلوم الأخرى كعلم النفس والاجتماع والإعلام ، حتى يستطيع الداعية فهم نفسية المتلقي واهتماماته ويتعرف علي جمهوره، ويختار الوسائل والأساليب المناسبة للتواصل معه.



