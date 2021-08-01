مؤتمر صحفي بعد قليل لوزير الخارجية مع نظيره التشيكي

يعقد وزيرا خارجية مصر والتشكيك مؤتمرا صحفيا بعد قليل، فى مقر وزارة الخارجية، للتطرق لنتائج المباحثات والمشاورات التى جرت على مدار اليومين بين الوفود المصرية والتشيكية.





جرت جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزير خارجية التشيك ⁧‫جاكوب كولهانك ‬، لبحث سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلديًن، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





وحضر وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ونظيره التشيكي ⁧‫جاكوب كولهانك‬ فعاليات منتدى الأعمال المصري- التشيكي، لبحث سُبل دعم الاستثمار وغيرها من الموضوعات بين البلديًن الصديقين.



