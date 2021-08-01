تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم









ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد ، مدفوعة بمشتريات العرب ، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع .





وإحتل سهم الاستثمار العقاري العربي - اليكو الترتيب الاول في قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة بنسبة 9.8% وبسعر 1.1 جنيه ، تلاه سهم العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية بنسبة 7.8% وبسعر 0.877 جنيه ، ثم سهم