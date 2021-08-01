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تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم
الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:26 م
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد ، مدفوعة بمشتريات العرب ، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع .
وإحتل سهم الاستثمار العقاري العربي - اليكو الترتيب الاول في قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة بنسبة 9.8% وبسعر 1.1 جنيه ، تلاه سهم العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية بنسبة 7.8% وبسعر 0.877 جنيه ، ثم سهم
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بنسبة 4.6% وبسعر 53.9 جنيه ، تلاه سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 4.5% وبسعر 2.2 جنيه ، وأخيراً سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة 1% وبسعر 61.2 جنيه.
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