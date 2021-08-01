النتائج مطمئنة وإعلانها بعد 15 أغسطس.. رسائل وزير التعليم بشأن التصحيح لطلاب الثانوية

لم يتبق سوى يوم واحد على انتهاء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، حيث يؤدي طلبة وطالبات الشعبة العلمية، غدا الإثنين، الامتحان الأخير، في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلبة علمي علوم، والرياضيات البحتة "تفاضل وتكامل" لطلبة علمي رياضيات، في حين انتهى طلاب الشعبة الأدبية من أداء امتحاناتهم كاملة، يوم الخميس الماضي، حين أدوا الامتحان الأخير في مادة اللغة الأجنبية الأولى.



ويتطلع الطلبة وأولياء الأمور إلى موعد إعلان نتيجة الامتحانات، عقب الانتهاء من عمليات تصحيح الأوراق ورصد الدرجات.



وفي هذا السياق، أطلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، رسائل عدة، بشأن عمليات تصحيح أوراق الثانوية العامة وإعلان النتيجة.



وقال الوزير، في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه بمجرد أن تنتهي الامتحانات حتى تشتعل السوشيال ميديا بفتاوى لا تنتهي عن التصحيح والدرجات والنتيجة والتنسيق وخلافه، ممن يدعون معرفة بواطن الأمور، ويبدأ الكثيرون في سؤالنا عن كل هذا، رغم أننا في أشد الحاجة إلى الوقت والهدوء كى ننتهي من التصحيح الذي يريده الجميع.



وتضمنت تصريحات الوزير رسائل عدة بشأن عمليات التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتيجة، وهو ما تستعرضه "الفجر" لمتابعيها فيما يلي من سطور:



- تسير ملحمة التصحيح الإلكتروني بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي.



- يتم التصحيح مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية، وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية.



- لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات ولا في عمليات جمع ورصد الدرجات.



- كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.



- هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية إلى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية.



- يتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.



- لن نعلن النتيجة قبل يوم 15 أغسطس الحالي، وقد يتطلب الأمر يومين أو ثلاثة بعد هذا التاريخ، للتنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية.



- مؤشرات نسب النجاح في كل المواد اللتي انتهى تصحيحها مطمئنة تماما ومقاربة للسنوات الماضية.



- الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة، ولكن في شرائح توزيع الدرجات، وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من 90% أو نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% إلى 90% وهكذا.



- سوف تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها، وبعد التشاور مع وزارة التعليم العالي، ولن نصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر، منعا للبلبلة، وكى لا نقدم معلومات منقوصة، ونهيب بالإعلاميين عدم إثارة هذا الموضوع قبل انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة.



- في ضوء ما سبق فإننا غير مسؤولين عن أي اجتهادات صحفية او شائعات أو اجتهادات فيسبوكية قبل الإعلان الرسمي.



- رسالتنا للأبناء من الطلاب وأولياء أمورهم أن النتائج مطمئنة، والتصحيح لا تشوبه شائبة، وباذن الله نهنئ أولادنا المجتهدين قريبا.