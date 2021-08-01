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رامى صبرى يكشف عن تفاصيل أغنية "حالة اكتئاب" التي تجمعه بشقيقه الراحل

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف الفنان رامي صبرى، عن تفاصيل أغنيته الجديدة "حالة اكتئاب" التي تجمعه بشقيقه الراحل كريم، مُشيرًا إلى أنه قام بتحضيرها خلال الفترة الماضي بعد وفاة شقيقه.

وقال رامى صبرى في تصريحات صحفية له أنه كان دائمًا يطلب من شقيقه أن يقوما بالغناء معاً لكنه كان يرفض هذا الأمر تماماً، والسبب أنه كان يريد غناء أول أغنية بدون مساعدته، وأنه لم يكن مقتنعاً بوجهة نظره، مُشيرًا إلى أنه كان يتركه على راحته لحين وفاته التي كانت صدمة له وللجميع، فلذلك قرر طرح الأغنية.

وأوضح رامى صبري أن الأغنية قد سجلها كريم بصوته وهى من ألحانه وكلمات عبير الرزاز وتوزيع محمد عاطف الحلو وميكس وماستر هاني محروس، وكان قد انتهى تمامًا من تسجيلها قبل وفاته، وأنه قررت تسجيل أجزاء منها بصوته لكي يقدمها مثلما كان يريد تنفيذها على طريقة الدويتو ولكي يهديها لروح أخيه الغالي".

وكان كريم صبري شقيق المطرب رامى صبري قد رحل عن عالمنا يوم الأحد 11يوليو الماضي إثر غرقه في ترعة المريوطية.

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