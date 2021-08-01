بعد تكليفات الرئيس.. برلماني: البنك المركزى شريك في الحياة الاجتماعية

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبنك المركزي، بتطوير أداء القطاع المصرفي فيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي.



وقال "مهني" في بيان له، اليوم الأح، إن هذه التطويرات تهدف لتعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.



وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الاقتصاد المصري اثبت مؤخرًا تماسكًا ونجاحًا كبيرًا انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلًا عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.



وأكد عضو مجلس النواب، أن البنك المركزى يعتبر شريكًا فى الحياة الاجتماعية، وأن أحد أهم أهدافه تنشيط وحماية الاقتصاد القومى والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى.