Advertisements

أستراليا تحطم الرقم الأولمبي في السباحة 4×100 متر تتابع للسيدات

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 توجت أستراليا اليوم الأحد بالميدالية الذهبية لسباق السباحة 4×100 متر تتابع متنوع للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأنهى الفريق الأسترالي، الذي يضم إيما ماكيون وتشيلسي هودجز وكيت كامبل وكايلي ماكيون، السباق في ثلاث دقائق و60ر51 ثانية محطما الزمن القياسي الأولمبي للسباق.

وجاء الفريق الأمريكي، الذي يضم توري هاسك وريجان سميث وليديا جاكوبي وآبي وايتزيل، في المركز الثاني بزمن ثلاث دقائق و73ر51 ثانية ليحرز الميدالية الفضية.

واحتل الفريق الكندي، الذي يضم بيني أوليكسياك وسيدني بيكريم ومارجريت ماك نيل وكايلي ماسيه، المركز الثالث مسجلا ثلاث دقائق و60ر52 ثانية ليحرز الميدالية البرونزية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اولمبياد طوكيو السباحة الاولمبي استراليا

أخبار تهمك

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق جديد من الخارجية المصرية على الأحداث في تونس

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 8 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يستقر على رحيل بواليا

منذ ساعة و نصف

تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

توقف مسيرة "سون" في تحقيق الميداليات الذهبية

اليوم الثالث.. تعرف على آخر أخبار دورة الألعاب الأولمبية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

02:47 م

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

01:36 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان