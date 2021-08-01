أستراليا تحطم الرقم الأولمبي في السباحة 4×100 متر تتابع للسيدات

توجت أستراليا اليوم الأحد بالميدالية الذهبية لسباق السباحة 4×100 متر تتابع متنوع للسيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.





وأنهى الفريق الأسترالي، الذي يضم إيما ماكيون وتشيلسي هودجز وكيت كامبل وكايلي ماكيون، السباق في ثلاث دقائق و60ر51 ثانية محطما الزمن القياسي الأولمبي للسباق.





وجاء الفريق الأمريكي، الذي يضم توري هاسك وريجان سميث وليديا جاكوبي وآبي وايتزيل، في المركز الثاني بزمن ثلاث دقائق و73ر51 ثانية ليحرز الميدالية الفضية.





واحتل الفريق الكندي، الذي يضم بيني أوليكسياك وسيدني بيكريم ومارجريت ماك نيل وكايلي ماسيه، المركز الثالث مسجلا ثلاث دقائق و60ر52 ثانية ليحرز الميدالية البرونزية.



