شكري: إرادة سياسية بين مصر والتشيك لتدعيم العلاقات الثنائية بينهما

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك اهتماما لعقد منتدى الأعمال بين مصر والتشيك، لشعور الشركات بوجود دعم سياسي من قبل الحكومتين المصرية والتشيكية وما تم إبداءه خلال المباحثات من ثقة في تعاون طويل ومثمر مع جمهورية التشيكية.





وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن التشيك تستطيع أن تستفيد في إقامة صناعات قادرة على النفاذ للأسواق المصرية والإفريقية والشرق الأوسط، وهذا يبشر بوجود إرادة حقيقية للاستفادة وجني ثمار التعاون الاقتصادي.



