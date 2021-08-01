شفشينكو يعلن رحيله عن تدريب أوكرانيا

قال أندريه شيفشينكو، اليوم الأحد، إنه رحل عن تدريب المنتخب الأوكراني، بعد نهاية عقده، عقب أسابيع من قيادته الفريق إلى أدوار خروج المغلوب في بطولة أوروبا.





وكتب شيفشينكو عبر حسابه في إنستجرام "اليوم، انتهى عقدي مع الاتحاد الأوكراني لكرة القدم".





وخسرت أوكرانيا 4-صفر أمام إنجلترا في دور الثمانية ببطولة أوروبا.





وأشار شيفشينكو، الذي تولى تدريب المنتخب لخمسة أعوام بعد مسيرة مذهلة كلاعب مع دينامو كييف وميلان الإيطالي، إلى أن الفريق أظهر أنه يستطيع تقديم كرة قدم تنافسية وممتعة.



