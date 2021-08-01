مع اقتراب حركة المحافظين.. نرصد أداء اللواء عبد الحميد الهجان بالقليوبية

مصدر داخل الديوان العام، قال لـ"الفجر" إنه منذ تولي اللواء عبدالحميد الهجان منصب محافظ القليوبية، شهدت المححافظة تحريك عدد من الملفات الهامة أبرزها تطوير حدائق القناطر الخيرية، بالإضافة إلى تطوير كورنيش النيل ببنها.



ونجح محافظ القليوبية بالتعاون مع وزارة الري، وإدارة ري القناطر، في أكبر مشروع لتطوير حدائق القناطر، ويشمل تطوير 11 حديقة بتكلفة 24 مليون جنيه، حيث تتم أعمال التطوير بواسطة التشغيل الذاتي لوزارة الري والموارد المائية، باستخدام معدات وورش الوزارة، بأيادي المهندسين والعمال والفنيين، دون الاستعانة بأي جهود خارجية، أو شركات مقاولة خارجية.



وتشمل أعمال التطوير 11 حديقة هي" "عفلة، والنخيل، والنيل، والبحيرة، والجامع، والنموذجية "أ"، والنموذجية "ب"، وأبو إردان، والتوفيقي "أ"، والتوفيقي "ب"، والمركز الثقافي، وتتضمن تطوير حدائق عفلة بمساحة 14 فدان بتكلفة 8 ملايين جنيه، والنيل بتكلفة 7 ملايين جنيه، وعلى مساحة 6 أفدنة، والمركز الثقافي 5 ملايين جنيه، على مساحة 9 أفدنة، والبحيرة بتكلفة 4 ملايين جنيه على مساحة 5 أفدنة.



واستكمل المصدر: أطلق المحافظ أيضا مشروع تطوير كورنيش النيل ببنها، ويبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات، ويتضمن أيضا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه.



بالإضافة إلى ذلك، شرع "الهجان" في مشروع تطوير ممشى النيل بمدينة بنها، حيث تضمنت أعمال المرحلة الأولى والتي جرى الانتهاء منها بطول 400 متر وبتكلفة 19 مليون جنيه، ليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بنهر النيل.



كما تم في عهد محافظ القليوبية الحالي، الاهتمام بالملف الصحي والذي كان يشهد قصورا وإهمالا كبيرا، ليبدأ بعد ذلك تطوير عدد كبير من المستشفيات منها مستشفى كفر شكر المركزي الذي جرى الانتهاء من تطويرها وافتتاحها رسميا، ومستشفى الخانكة المركزي والتي على مشارف الانتهاء من تطويرها، ومستشفى قها المركزي التي تم تطويرها وتشغيلها مستشفى للعزل، بالإضافة إلى إعادة بناء وتطوير مستشفى طوخ المركزي، وختاما مستشفى بنها التعليمي التي تعتبر هي المستشفى الأم بالعاصمة بنها، ومن أقدم المستشفيات وتخدم العديد من المرضى، فكان تطويرها بمثابة الحلم لأهالي القليوبية.



في المقابل، كما تحدثت المصادر، فإن القليوبية شهدت قصورا في تنفيذ عدد من الملفات أبرزها القمامة وإزالة الإشغالات، ففي ملف القمامة تعاني مدن شبرا الخيمة والخصوص من تراكم تلال القمامة بالشوارع والميادين والتي تسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وعرقلة حركة السيارات والمارة.

مع اقتراب حركة المحافظين، وفق ما كشفته عدد من المصادر، ومواقع التواصل الاجتماعي، ترصد "الفجر" على لسان مصادر مطلعة داخل ديوان عام محافظة القليوبية، تقييم أداء اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.