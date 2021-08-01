ميانمار: زعيم المجلس العسكري رئيسا للوزراء

تولى زعيم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار مين أونغ هلاينغ، منصب رئيس الوزراء في حكومة انتقالية مشكلة حديثا.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، جاءت الخطوة بعد ستة أشهر من انتزاع الجيش السلطة من يد حكومة مدنية.

ويذكر أن مين أونغ هلاينغ، ترأس مجلس إدارة الدولة المدعوم من الجيش الذي تولى إدارة البلاد منذ الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير وستحل الحكومة الانتقالية محله.

وكانت قناة "مياوادي" التلفزيونية الرسمية، قالت: "من أجل تنفيذ المهام في البلاد بسرعة وسهولة وفاعلية، تم تحويل مجلس إدارة الدولة إلى حكومة ميانمار الانتقالية".