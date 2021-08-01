Advertisements

الخارجية: نقوم بإجراءات استثنائية لضمان أمن السائحين من جائحة كورونا

الأحد 01/أغسطس/2021 - 03:47 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن القطاع السياحي قبل جائحة كورونا كان قطاع مهم للاقتصاد مصر ويشكل 10% من الناتج القومي، ويوفر 4 مليون فرصة عمل، وله أثر على نحو 20 مليون مواطن في مصر.

وأكد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، على أهمية التدفقات السياحية، مشددًا على حرص مصر على توفير أقصى درجات الاطمئنان والأمن الفردي والصحي للزائرين. 

ونوه أنه رغم الجهود المبذولة لا زالت جائحة كورونا مستمرة، ومؤسسات الدولة تقوم بإجراءات استثنائية لتحصين المقاصد السياحية ضد الجائحة من حيث حصول كافة العاملين بالقطاع السياحي والقاطنين بهذه المناطق على لقاح كورونا، مع وجود إجراءات لضمان أن السياح القادمين خاليين من الجائحة ويتم مراعاة اجراءات التباعد والتعقيم في المنشآت السياحية.

وأعرب وزير الخارجية، عن الاستعداد لاستقبال القطاعات الفنية من التشيك لمراجعة هذه الإجراءات وتقييمها وإعطاءنا مزيد من الخبرة حول وجود أي إجراءات إضافية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كورونا فيرس كورونا جائحة كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في أسعار السجائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي

منذ 37 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يستقر على رحيل بواليا

منذ ساعتين

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

تدمير 404 عبوات ناسفة.. القوات المسلحة توجه ضربات لعناصر إرهابية (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتراجع عن ضم نجم بيراميدز

منذ يوم

ميدو: "أحمد ياسر اتظلم مع المنتخب وعجبتني شخصية صلاح محسن"

منذ حوالي 10 ساعة

طلب عاجل من البيت الأبيض للرئيس التونسي

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

منذ ساعة و 11 دقيقة

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بنشرقي يُحدد شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة القرن

منذ يومين

موضوعات متعلقة

دورات تدريبية توعوية للعاملين بالقطاع السياحي

من التشيك.. وزير السياحة والآثار يدعو دول العالم لزيارة مصر

"أسرار الرمال".. زاهي حواس يطلق فيلما للترويج السياحي

وزير السياحة يلتقى وزيرة التنمية بالتشيك لبحث استئناف الرحلات

غادة شلبي توضح سبب الإجراءات الاحترازية في المقاصد السياحية

نائبة وزير السياحة تعلن 5 دروس مستفادة من أزمة كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:43 م

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

عاجل.. دلال عبد العزيز تحتاج لعملية جديدة تعرف على التفاصيل

12:51 م

خاص.. تفاصيل عرض الأهلي للتعاقد مع "ميسي"

03:18 م

تصريح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة

02:47 م

التعليق الأول من رامي رضوان علي زرع الرئة لدلال عبد العزيز

01:36 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان