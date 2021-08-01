الخارجية: نقوم بإجراءات استثنائية لضمان أمن السائحين من جائحة كورونا





ونوه أنه رغم الجهود المبذولة لا زالت جائحة كورونا مستمرة، ومؤسسات الدولة تقوم بإجراءات استثنائية لتحصين المقاصد السياحية ضد الجائحة من حيث حصول كافة العاملين بالقطاع السياحي والقاطنين بهذه المناطق على لقاح كورونا، مع وجود إجراءات لضمان أن السياح القادمين خاليين من الجائحة ويتم مراعاة اجراءات التباعد والتعقيم في المنشآت السياحية.



وأعرب وزير الخارجية، عن الاستعداد لاستقبال القطاعات الفنية من التشيك لمراجعة هذه الإجراءات وتقييمها وإعطاءنا مزيد من الخبرة حول وجود أي إجراءات إضافية.



قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن القطاع السياحي قبل جائحة كورونا كان قطاع مهم للاقتصاد مصر ويشكل 10% من الناتج القومي، ويوفر 4 مليون فرصة عمل، وله أثر على نحو 20 مليون مواطن في مصر.وأكد "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، على أهمية التدفقات السياحية، مشددًا على حرص مصر على توفير أقصى درجات الاطمئنان والأمن الفردي والصحي للزائرين.