رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

غازل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صفقة القلعة الحمراء المنتظرة في الفترة المقبلة.





وارتبط اللاعب بيرسي تاو الجنوب أفريقي باسم الأهلي في الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء في الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأحرز تاو، هدفًا لفريقه برايتون آند هوف الإنجليزي في مباراة ودية، ضمن الاستعدادات للموسم الكروي الجديد، ليغازل موسيماني لاعبه السابق في صفوف صنداونز.





وكتب مدرب الأهلي تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات تويتر: "جول عظيم واستثنائي بالقدم اليمنى لبيرسي تاو".